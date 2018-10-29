Малиновский: Шевченко перед началом Лиги наций сказал, что я должен забивать за сборную, как и за клуб

Полузащитник Генка Руслан Малиновский вспомнил свой первый гол, забитый за национальную сборную Украины.

"Приятно было забить первый гол за 15 игр. В предыдущих матчах были моменты, но никак не удавалось отличиться голом. Забить Италии – это круто.

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Андрей Шевченко после игры подошел, поздравил. Еще перед первыми матчами Лиги наций с чехами и словаками он сказал, если за клуб забиваю, то и за сборную должен.

При Фоменко не было традиции петь на посвящении в сборную. Но, помню, Андрей Николаевич сказал: "Не знаю, в какой сборной ты играл, но в моей сборной ты впервые". Тогда с Николаем Матвиенко пели "Между нами тает лед". Я слов не знал, мы читали текст. Трудно было", – рассказал Малиновский в программе "Моя игра" на телеканале Футбол 1.

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