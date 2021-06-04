"Самое важное, что после серии неудачных результатов мы выиграли этот матч. Нужно было забивать больше, но я надеюсь, что забьем в следующих играх. Показали неплохой футбол. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но ничего, ведь это товарищеский матч. Мы выиграли и будем готовиться к следующему спаррингу с Кипром. Начинается такой период, когда нужно хорошо поработать на тренировках и выкладываться на максимум, чтобы подойти к Евро в хорошей форме.

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Думаю, что сегодня соперника нужно было встречать выше. Под прессингом они делали длинные передачи, а наша оборона хорошо играла на подборах. В первом тайме у нас не было особых проблем. Во втором тайме у соперника было много фланговых передач в штрафную. Защитникам было непросто, потому что нельзя было фолить. Надо было отодвигать игру от своих ворот и забивать второй мяч.

Какие задачи были от Шевченко? Он просил играть в свой футбол или использовать пространство, чтобы нападающие искали свободные зоны между линиями. Нужно было компактно сыграть в обороне. Тренер настраивал на то, чтобы порадовать болельщиков победой", – сказал Малиновский в эфире ТК Футбол.

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