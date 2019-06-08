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Малиновский: Сербия с первых минут почувствовала давление Арены Львов

01:50 29 Читати українською
Малиновский: Сербия с первых минут почувствовала давление Арены Львов
Руслан Малиновский / Getty images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал феерическую победу "сине-желтых" над Сербией (5:0) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Великолепная атмосфера. Думаю, команда соперника с первых минут почувствовала то давление, которое было на стадионе. Эмоции только положительные.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Ожидали тяжелой игры, очень серьезно к ней готовились. Выполнили те задумки, которые тренерский штаб пытался донести до нас. Мы заслужили эту победу. Поздравляю с ней всю Украину.

Не ожидали, что сербы сыграют с тремя защитниками, но быстро привыкли. Тренерский штаб говорил об этом еще на разминке. Не думаю, что это изменило структуру игры.

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Шевченко поздравил с победой и сказал, что нужно хорошо подготовиться к следующему матчу. Какой гол был самым важным? Трудно сказать. Каждый гол приближал нас к победе. После третьего и четвертого мячей было понятно, что нам нельзя ее терять", – сказал Малиновский

Источник: Футбол 24
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