Малиновский: Сербия с первых минут почувствовала давление Арены Львов

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал феерическую победу "сине-желтых" над Сербией (5:0) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.
"Великолепная атмосфера. Думаю, команда соперника с первых минут почувствовала то давление, которое было на стадионе. Эмоции только положительные.
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Ожидали тяжелой игры, очень серьезно к ней готовились. Выполнили те задумки, которые тренерский штаб пытался донести до нас. Мы заслужили эту победу. Поздравляю с ней всю Украину.
Не ожидали, что сербы сыграют с тремя защитниками, но быстро привыкли. Тренерский штаб говорил об этом еще на разминке. Не думаю, что это изменило структуру игры.
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Шевченко поздравил с победой и сказал, что нужно хорошо подготовиться к следующему матчу. Какой гол был самым важным? Трудно сказать. Каждый гол приближал нас к победе. После третьего и четвертого мячей было понятно, что нам нельзя ее терять", – сказал Малиновский