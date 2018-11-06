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Малиновский: Сейчас Генк показывает лучший футбол в Бельгии

18:58 68 Читати українською
Малиновский: Сейчас Генк показывает лучший футбол в Бельгии
Руслан Малиновский / соцсети

Хавбек Генка Руслан Малиновский прокомментировал игру своей команды и возможный уход из клуба.

"Что касается возможного ухода из Генка – все может произойти, но в любом случае мне здесь очень нравится. Я комфортно чувствую себя в этом коллективе, у нас великолепная атмосфера в раздевалке, мы получаем удовольствие от игры.

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Сейчас Генк показывает лучший футбол в Бельгии, и меня это радует. Мы самая атакующая команда чемпионата – это доказывает статистика голевых моментов, ударов по воротам, владения мячом и передач.

Конечно, надеюсь, что в будущем у меня будет возможность проявить себя на еще более высоком уровне, но и здесь этот уровень очень хорош", – цитирует Малиновского Команда 1.

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Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия
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