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Малиновский сегодня прилетит в Милан для завершения перехода в Аталанту

13:01 181 Читати українською
Малиновский сегодня прилетит в Милан для завершения перехода в Аталанту
Руслан Малиновский / FOTO: BELGA

Трансферная сага хавбека сборной Украины приближается к своему логическому завершению.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский сегодня, 14 июля, вечером прилетит в Милан. Завтра украинец встретится с руководством Аталанты, чтобы завершить свой переход в клуб из Бергамо, сообщает официальный сайт Альфредо Педуллы.

Малиновский в шаге от Аталанты – президент клуба подтвердил переговоры

Отмечается, что трансфер был практически оформлен еще вчера, 13 июля, вечером – Аталанта получила беспрекословное "да". Генк получит своего полузащитника 13,7 миллиона евро.

Напомним, Аталанта в прошлом сезоне заняла третье место Серии А и завоевала право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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Трансферы Италия Главное Генк Генк Аталанта Аталанта Трансферы Чемпионата Италии Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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