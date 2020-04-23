Малиновский сделал прогноз, как перенос Евро-2020 повлияет на сборную Украины

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский не считает катастрофой перенос Евро-2020 на следующий год.

"В футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра, если говорить о тех же травмах. Относительно Евро-2020, то думаю, сейчас есть более важные вещи. Его не отменили, его перенесли. И хорошо, что мы не успели его начать, потому что тогда это было бы более проблематично.

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Перенести всегда возможно, и я надеются, что к следующему году все закончится, и мы проведем Евро, как следует. То, что мы не станем слабее, – это 100%. И еще, надеюсь, осенью будут игры. Поэтому я не думаю, что это проблема", – рассказал Малиновский для Youtube-канала УАФ.

Напомним, чемпионат Европы, куда Украина квалифицировалась, выиграв свою отборочную группу, должен был пройти этим летом, однако через паузу в футболе, объявленную из-за пандемии коронавируса, турнир был перенесен на 2021.

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