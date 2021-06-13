"Мы сделаем все, чтобы заработать очки в игре с Нидерландами. Мы хорошо подготовились, но знаем, что соперник – сложный. Мы готовы.

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Они будут давить с первых минут, потому что играют дома. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность в обороне. Думаю, очень тяжелыми будут первые 20 минут встречи. После, мы сможем войти в игру и действовать по плану.

Играть с Нидерландами в открытый футбол, возможно, не самая лучшая идея. Мы приготовили нечто особенное, но нужно посмотреть, как это будет работать", - цитирует Малиновского официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.

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