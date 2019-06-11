Малиновский: Сборная Украины должна быть довольна, что удалось взять 6 очков в двух матчах

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу "сине-желтых" над Люксембургом (1:0) в матче 4-го тура отбора на Евро-2020.

"Мы долго готовились и хорошо сыграли. Через два дня на третий тяжело играть. Сегодня не было агрессии в отборе и прессинге, который был с Сербией.

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Можно сказать, что сыграли немного пассивно. Очень хорошо, что забили быстрый гол. Имели еще моменты. Если бы забили еще один мяч, то было бы проще. Люксембург особо ничего не создал. Мы сыграли компактно.

Для нас очень важен результат. Должны быть довольны, что взяли 6 очков в двух играх. Никакой недооценки Люксембурга не было", – сказал Малиновский.

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