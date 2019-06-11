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Малиновский: Сборная Украины должна быть довольна, что удалось взять 6 очков в двух матчах

00:38 30 Читати українською
Малиновский: Сборная Украины должна быть довольна, что удалось взять 6 очков в двух матчах
Руслан Маліновський / фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу "сине-желтых" над Люксембургом (1:0) в матче 4-го тура отбора на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Мы долго готовились и хорошо сыграли. Через два дня на третий тяжело играть. Сегодня не было агрессии в отборе и прессинге, который был с Сербией.

Украина – Люксембург – видео гола Яремчука

Можно сказать, что сыграли немного пассивно. Очень хорошо, что забили быстрый гол. Имели еще моменты. Если бы забили еще один мяч, то было бы проще. Люксембург особо ничего не создал. Мы сыграли компактно.

Для нас очень важен результат. Должны быть довольны, что взяли 6 очков в двух играх. Никакой недооценки Люксембурга не было", – сказал Малиновский.

Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука

Источник: Футбол 24
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