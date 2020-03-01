Малиновский роскошным ударом забил очередной гол за Аталанту – видео пушки украинца

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский эффектным голом поставил жирную точку в поединке 26-го тура чемпионата Италии против Лечче.

Аталанта разгромила Лечче со счетом 7:2, а Руслан Малиновский стал автором последнего забитого мяча. Полузащитник сборной Украины вышел на замену на 69-й минуте вместо Алехандро Гомеса, а в компенсированное время отличился голом.

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Малиновский получил пас от Марио Пашалича и своим фирменным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота бедного Лечче. Это 5-й гол украинца за Аталанту – в его активе 4 точных удара в Серии А и один в Лиге чемпионов.

Заметим, что в составе Лечче также на замену появился Евгений Шахов, который вышел на 63-й минуте.