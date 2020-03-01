toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Малиновский роскошным ударом забил очередной гол за Аталанту – видео пушки украинца

18:07 529 Читати українською
Малиновский роскошным ударом забил очередной гол за Аталанту – видео пушки украинца
Руслан Малиновский снова забил гол / ФК Аталанта

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский эффектным голом поставил жирную точку в поединке 26-го тура чемпионата Италии против Лечче.

29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
 
Джулио Донати 17’
Дуван Сапата 22’
Йосип Иличич 47’
Дуван Сапата 54’
Дуван Сапата 62’
Луис Муриэль 89’
Руслан Малиновский 90+2’
17’ Джулио Донати
22’ Дуван Сапата
29’ Риккардо Сапонара
40’ Джулио Донати
47’ Йосип Иличич
54’ Дуван Сапата
62’ Дуван Сапата
89’ Луис Муриэль
90+2’ Руслан Малиновский

Аталанта разгромила Лечче со счетом 7:2, а Руслан Малиновский стал автором последнего забитого мяча. Полузащитник сборной Украины вышел на замену на 69-й минуте вместо Алехандро Гомеса, а в компенсированное время отличился голом.

Аталанта разбомбила команду Шахова с неприличным счетом – Малиновский забил классный гол и сделал еще один

Малиновский получил пас от Марио Пашалича и своим фирменным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота бедного Лечче. Это 5-й гол украинца за Аталанту – в его активе 4 точных удара в Серии А и один в Лиге чемпионов.

Заметим, что в составе Лечче также на замену появился Евгений Шахов, который вышел на 63-й минуте.

blog_ava
Мбаппе повторил фирменный финт Роналдиньо, опозорив двух защитников – видео момента
10:58
1863
Теги
Лечче - Аталанта Лечче Лечче Аталанта Аталанта Италия Видеоновости Главное Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Наша Сборная
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
2
час
:
35
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук