Украинец получил повреждение на тренировке – удар пришелся на пластину, которую было установлено после прошлогодней травмы, сообщает Il Secolo XIX.

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Именно из-за этого эпизода украинец не сыграл в поединке против Вероны (0:0). Медицинское обследование не выявило новых осложнений, однако дальнейшее участие Руслана в матче с Лацио, который состоится 21 апреля, остается под вопросом.

В этом сезоне хавбек сыграл 10 встреч и сделал 3 результативные передачи за Дженоа.

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