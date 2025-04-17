Малиновский рискует пропустить еще один матч Дженоа – источник раскрыл детали повреждения украинца
16:01 - Читати українською
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский рискует пропустить ближайшую игру Серии А.
Украинец получил повреждение на тренировке – удар пришелся на пластину, которую было установлено после прошлогодней травмы, сообщает Il Secolo XIX.
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Именно из-за этого эпизода украинец не сыграл в поединке против Вероны (0:0). Медицинское обследование не выявило новых осложнений, однако дальнейшее участие Руслана в матче с Лацио, который состоится 21 апреля, остается под вопросом.
В этом сезоне хавбек сыграл 10 встреч и сделал 3 результативные передачи за Дженоа.
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