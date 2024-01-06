Дженоа не извлекла никаких уроков из прошлого и снова может пострадать в турнирной таблице.

Клубу Руслана Малиновского грозит снятие очков в Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Дженоа не успела вовремя подать документы об уплате налога на прибыль. Произошла задержка на 2-3 дня, и прокуратура Федерации футбола Италии открыла дело против "грифонов". При доказательстве вины им грозит штраф от 1 до 3 очков в турнирной таблице Серии А. После 19 туров Дженоа идет 12-й, опережая зону вылета на 7 пунктов.

Интересно, что у генуэзцев была похожая ситуация год назад. Клуб получил очко штрафа за несвоевременное предоставление налоговых документов, но это не помешало напрямую подняться в Серию А. Также следует упомянуть о более жестком наказании команды другого украинца – Виталия Миколенко. Его Эвертон потерял 10 очков за грубые нарушения финансового фэйр-плей.

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