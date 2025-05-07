Украинский полузащитник клуба Дженоа Руслан Малиновский пропустил тренировку команды во вторник, 6 мая.

Малиновский официально узнал свою судьбу на матч Серии А против Милана

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, игрок перенес плановую операцию по удалению пластины. Она была у него в ноге после вывиха сустава и перелома малоберцовой кости правой лодыжки, полученных осенью прошлого года в поединке против Венеции.

Источник информирует, что состояние Малиновского еще будут оценивать. Вероятно, из соображений предосторожности он должен будет завершить нынешний сезон досрочно, чтобы вернуться в лучшую форму к следующей кампании.

В текущем сезоне 32-летний Руслан Малиновский провел за Дженоа во всех турнирах 10 матчей, сделал 3 ассиста.

Дженоа в таблице чемпионата Италии занимает 13-е место с 39 очками после 35 игр – команда уже гарантировала себе сохранение прописки в Серии А на сезон-2025/2026.

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