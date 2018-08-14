Малиновский рассказал рецепт идеального штрафного удара

Украинский хавбек бельгийского Генка Руслан Малиновский объяснил, как научился результативно пробивать штрафные удары.

"Я никогда не считал себя специалистом в пробивании штрафных. В молодежке Шахтера я слишком стеснялся, чтобы претендовать на стандарты. Когда играл в Луганске, то несколько раз забил. Но действительно сконцентрировался на штрафных ударах я только в Генке.

В прошлом сезоне я бил слишком сильно и много ударов проходили выше. Когда ты бьешь просто на силу, вряд ли сможешь забить.

Идеальный штрафной удар состоит наполовину из мастерства, наполовину из уверенности. Без уверенности ты никогда не забьешь. Это также вопрос психологии", – цитирует Малиновского издание voetbalprimeur.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Малиновский за 3 матча сумел уже трижды отличиться голом, и отдал 2 ассиста.

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