"Как коронавирус повлиял на команду? Сейчас в такой ситуации все – клубы, сборные. В нашей команде много игроков. Те, кто выходит на поле, пытаются демонстрировать свою игру, свой уровень. Для многих это шанс.

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Настрой перед Швейцарией? У хозяев хорошая команда с квалифицированными футболистами, которая высоко и агрессивно прессингует. В поединке во Львове, думаю, нам немного повезло в первом тайме. Мы забили, пропустили, а после перерыва не давали швейцарцам много шансов, сыграли очень компактно, оформили победный мяч. У нас было даже больше возможностей забить третий гол, чем у них – сравнять счет.

Впереди тяжелый матч, мы должны сыграть очень сконцентрировано. В плане реализации должны забивать все, что у нас будет. Также посмотрим, как ребята восстановятся", – цитирует Малиновского сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины не сможет рассчитывать на Ризныка, Макаренко и Соболя в следующем матче – у игроков диагностировали COVID-19. 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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