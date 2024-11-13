"Неприятные вещи уже прошли. После операции, конечно, первые два-три дня было неприятно, был дискомфорт, но уже, скажем так, последние три недели очень много работаю, поэтому восстановление идет по плану. Даже намного лучше, чем могло быть.

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Много работы на мобилизацию, на укрепление голеностопа, мышц – верхних и нижних. Уже начинается такой период. Я скажу так, со следующей недели уже сто процентов будет новая работа, кардио начну делать. Поэтому сейчас мы программу сделали такую, что еженедельно делаем и смотрим, какие результаты, измеряем на сколько улучшилось все, в том числе гибкость голеностопа. Поэтому все идет очень хорошо", – сказал Малиновский в эфире Радио Чемпион.

Напомним, украинец получил травму в начале второго тайма матча 5-го тура Серии А против Венеции. У хавбека диагностировали вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Как следствие, Руслана прооперировали и ждут на поле не раньше весны 2025 года.

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