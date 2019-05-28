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Малиновский рассказал о деталях своего потенциального трансфера

09:39 198 Читати українською
Малиновский рассказал о деталях своего потенциального трансфера
Руслан Малиновский / соцсети

Полузащитник Генка Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в другой клуб.

"Это все интернет, слухи. Я вообще эту неделю ни с кем никаких переговоров не вел, отдыхал с семьей. Сам читал все это в интернете, меня спрашивают, а я ничего не знаю.

"Наполи? Малиновский интересует лучшие клубы Италии и Испании", – агент игрока

Никакой конкретики нет. Точно ли ухожу из Генка? Еще посмотрим. Клуб попытается удержать, но будем разговаривать, посмотрим. У клуба много забот, ушел тренер, поэтому будем общаться с ними", – сказал Малиновский Футбол NEWS.

Малиновский, сын чемпиона мира и еще 4 доступных игрока, которые усилят Арсенал – версия знаменитого английского СМИ

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