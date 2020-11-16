"Шевченко сказал, что через такие матчи мы должны расти. У нас много молодых ребят, которые только недавно дебютировали за сборную.

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Это хорошие игры, которые в дальнейшем нам только помогут. Считаю, что против Германии у нас были шансы зацепиться за очки. Можно сказать – не повезло, можно сказать, что соперник нас изучил, не давал много пространства.

Мы должны смотреть в будущее, впереди чемпионат Европы. Наша главная задача остаться в дивизионе А, у нас есть один матч, к которому нужно готовиться", – сказал Малиновский в комментарии пресс-службе УАФ.

Заметим, после 5-ти туров Украина расположилась на третьей строчке в группе А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария. С последними "сине-желтые" проведут заключительный матч текущего розыгрыша Лиги наций во вторник, 17 ноября.

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