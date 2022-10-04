Призыв Илона Маска к миру Украины с россиянами обернулся для бизнесмена тотальным провалом. Полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский попытался объяснить ему, в чем он неправ.

В своем твиттере Илон Маск предложил следующие условия для прекращения войны между Украиной и Россией: Крым должен стать частью России, обеспечение полуострова водоснабжением, Украина должна остаться нейтральным государством и не вступать в НАТО. Логично, что это вызвало негодование у украинцев.

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Одним из ответивших на резонансный твит был Руслан Малиновский. "Крым – это Автономная республика в составе Украины, как это было с 1991 года. С 2014 года он временно аннексирован Россией".

Подключился к поучению Илона Маска и Евгений Левченко: "Маски сняты, Илон Маск. К сожалению, иногда умные люди несут полную ахинею".

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