"Грифоны" проиграли туринцам (0:1) в 30 туре Серии А. Руслан Малиновский попал в заявку, но не в основной состав. Патрик Виейра обосновал свое решение оставить украинца в запасе.

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"Малиновский? У него два дня была температура, и он провел лишь одну тренировку с командой, мы не хотели рисковать им с самого начала", – цитирует Вийера juventusnews24.

К слову, Руслан длительное время провел в лазарете из-за тяжелой травмы. В состав Дженоа он вернулся лишь в середине февраля. Малиновский сыграл в трех последних матчах "грифонов" и отметился тремя ассистами.

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