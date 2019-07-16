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Малиновский провел первую тренировку в Аталанте

21:18 188 Читати українською
Малиновский провел первую тренировку в Аталанте
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Полузащитник Руслан Малиновский начинает привыкать к новой команде.

26-летний хавбек провел первую тренировку с бергамасками.

Малиновский официально перешел в Аталанту

Фотографии с действиями Малиновского опубликовал официальный твиттер Аталанты. После окончания тренировочной сессии игрок сборной Украины подошел к фанатам "богини", чтобы поздороваться и раздать несколько автографов.

Напомним, в этом году Аталанта будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А

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Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
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