Малиновский прошел медосмотр в Аталанте, но вынужден вернуться в Украину – известна причина

Презентация Руслана Малиновского в статусе игрока Аталанты откладывается.

"Малиновский прошел медицинские тесты. Но будет представлен после того, как решит бюрократические вопросы, связанные с получением визы", – сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

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Хавбек "сине-желтых" еще вчера, 14 июля, прибыл в Италию. Ожидалось, что о переходе будет объявлено вскоре после прохождения медосмотра, а Руслан подпишет контракт сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Аталанта заплатит за трансфер 26-летнего украинца 13,7 млн евро, выиграв борьбу за полузащитника у Сампдории и Боруссии Д.

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