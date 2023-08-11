Об этом испанский наставник сообщил на пресс-конференции перед матчем первого тура чемпионата Франции против Реймса.

"Мы проиграли в Афинах, потому что провели неудачный матч. Дали слишком много шансов сопернику. В атаке Марсель не сделал того, что требовалось для победы. Завтра будет лучше.

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Будут изменения в составе, потому что футболистам предстоит восстановиться после игры в Греции. После этого матча в Лиге 1 останется 33 игры, а в Лиге чемпионов у Марселя будет 0 или еще 2. Возможно, будет меньше изменений, чем я хотел бы, но они будут.

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Я здесь с 5 июля и познакомился с большей частью команды примерно 10-11 июля. Мы провели вместе месяц. Нужно подождать несколько матчей, чтобы знать, на кого я рассчитываю. У нас много матчей, будем проводить ротацию, есть новички.

Говорить о фаворите чемпионата еще рано. Главным кандидатом на титул остается ПСЖ", – цитирует Тораля официальный сайт Марселя.

Напомним, Малиновский присоединился к Марселю только зимой, перейдя из Аталанты. После ухода Игора Тудора и назначения Марселино Тораля украинец стал лишним в тактических схемах нового тренера. Руслана уже не заявили на Лигу чемпионов, а основными претендентами на него являются Торино и Бешикташ.

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