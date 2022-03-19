Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини перед 30-м туром итальянского первенства временно потерял одного из ведущих исполнителей.

Руслан Малиновский не сможет сыграть против Болоньи, сообщает Fantacalcio Pazzi di Fanta .

Малиновский попал в команду лучших игроков по итогам 1/8 финала ЛЕ

У него проблемы со здоровьем – гастроэнтерит. В общем, это не слишком серьезно, но завтрашний выездной поединок хавбек сборной Украины пропустит. Также Джан Пьеро Гасперини не может рассчитывать на Жереми Бога, страдающего дискомфортом в правом колене.

В текущем сезоне Малиновский провел за "Богиню" 33 матча во всех турнирах и успел отличиться десятью голами и четырьмя результативными передачами.