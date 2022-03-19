Малиновский пропустит матч Аталанты в Серии А из-за проблем со здоровьем
Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини перед 30-м туром итальянского первенства временно потерял одного из ведущих исполнителей.
Руслан Малиновский не сможет сыграть против Болоньи, сообщает Fantacalcio Pazzi di Fanta.
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У него проблемы со здоровьем – гастроэнтерит. В общем, это не слишком серьезно, но завтрашний выездной поединок хавбек сборной Украины пропустит. Также Джан Пьеро Гасперини не может рассчитывать на Жереми Бога, страдающего дискомфортом в правом колене.
В текущем сезоне Малиновский провел за "Богиню" 33 матча во всех турнирах и успел отличиться десятью голами и четырьмя результативными передачами.
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