Руслан Малиновский сохраняет концентрацию даже в моменты успеха.

"3 важных очка, давайте продолжим", – написал украинец в Instagram после победы над Фиорентиной (3:2).

Феерия Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 2:3

Малиновский стал одним из главных героев Аталанты в отчетном поединке. Хавбек дважды ассистировал Сапате, который оформил дубль до перерыва. Во второй половине бергамаски растеряли преимущество, но Иличич с пенальти вырвал три очка.

Добавим, что сейчас Аталанта занимает четвертое место Серии А. В следующем туре (18 апреля) Малиновский и компания будут принимать прямого конкурента – Ювентус.

Малиновский двумя шедеврами против Фиорентины вернул Аталанту в зону ЛЧ – украинец повторил достижение Фигу