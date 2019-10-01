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Малиновский прокомментировал поражение Аталанты в домашнем матче Лиги чемпионов против Шахтера

1 октября 23:07 311 Читати українською
Малиновский прокомментировал поражение Аталанты в домашнем матче Лиги чемпионов против Шахтера
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский поделился мыслями относительно матча 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

"Думаю, ничья была бы более справедливым итогом. В концовке начали играть в более открытый футбол, Шахтер пытался играть на контратаках. Были моменты, я мог забить, и Мюриэль прекрасно разобрался на фланге.

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Возможно, в эпизоде ​​с голом нужно было мелко фолить, там перед этим фол был, я надеялся, что рефери его зафиксирует. Заметно было, что сыграли не так агрессивно, как хотели. Если брать в целом, то были неплохие атаки, в обороне прессинговали неплохо, но немного не повезло. Думаю, Шахтеру повезло больше, поэтому и победили.

Как мы ожидали, так они и сыграли. Хорошая команда с хорошими исполнителями. В атаке сильные игроки. Считаю, что мы тоже показали хороший футбол", – сказал Малиновский в эфире Футбол 1.

Напомним, хавбек сборной Украины сыграл в матче против Шахтера 23 минуты, однако не смог помочь Аталанте избежать неприятного результата – поражение 1:2.

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Лига чемпионов Аталанта - Шахтер Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом
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