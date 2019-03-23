toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Малиновский прокомментировал ничью в матче с Португалией

15:19 43 Читати українською
Малиновский прокомментировал ничью в матче с Португалией
Малиновский против Роналду / ФФУ

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский считает, что ничья с Португалией – хороший результат.

 

"Андрей Николаевич рассказывал нам как играть. Было трудно, но у нас был план на игру и мы его придерживались. Было очень много беговой работы, но все справились.

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

У Португалии было достаточно моментов, но Пятов здорово сыграл. С другой стороны, и у нас были хорошие контратаки, из которых мы могли забить, но нам немного не повезло в тех моментах. Где-то не хватало последней передачи.

Здесь было трудно играть, ведь Португалия – квалифицированная команда. Но когда мяч был у нас, мы не были испуганными, мы пытались контролировать мяч, пытались путем передачи выходить в атаку. Было трудно, но ничья для нас – хороший результат", – сказал Малиновский в эфире "Футбол 1".

Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмар

Теги
Евро-2020 Португалия - Украина Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
мин
Грузия
16:00
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук