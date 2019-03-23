Малиновский прокомментировал ничью в матче с Португалией

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский считает, что ничья с Португалией – хороший результат.

"Андрей Николаевич рассказывал нам как играть. Было трудно, но у нас был план на игру и мы его придерживались. Было очень много беговой работы, но все справились.

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У Португалии было достаточно моментов, но Пятов здорово сыграл. С другой стороны, и у нас были хорошие контратаки, из которых мы могли забить, но нам немного не повезло в тех моментах. Где-то не хватало последней передачи.

Здесь было трудно играть, ведь Португалия – квалифицированная команда. Но когда мяч был у нас, мы не были испуганными, мы пытались контролировать мяч, пытались путем передачи выходить в атаку. Было трудно, но ничья для нас – хороший результат", – сказал Малиновский в эфире "Футбол 1".

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