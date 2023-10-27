Малиновский продолжил серию в основе Дженоа – "грифоны" принимают предпоследнюю команду Серии А
27 октября 20:54 - Читати українською
Руслан Малиновский закрепляется в статусе незаменимого игрока Дженоа.
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Украинец вышел в старте на матч 10 тура Серии А против Салернитаны. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция будет доступна на MEGOGO, а Футбол 24 проведет текстовый онлайн.
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Малиновский в четвертый раз подряд выходит в старте Дженоа. Правда, предыдущие три матча не принесли команде побед, а сам хавбек результативными действиями не отличался. Салернитана вообще идет на предпоследнем месте Серии А, набрав 4 очка за 9 туров.
Стартовый состав Дженоа:
Стартовый состав Салернитаны:
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