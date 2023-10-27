Украинец вышел в старте на матч 10 тура Серии А против Салернитаны. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция будет доступна на MEGOGO, а Футбол 24 проведет текстовый онлайн.

Малиновский возвращается к истокам: неудобный экс-партнер Шевы, почти родная гавань и даже сенсационный камбек в УПЛ

Малиновский в четвертый раз подряд выходит в старте Дженоа. Правда, предыдущие три матча не принесли команде побед, а сам хавбек результативными действиями не отличался. Салернитана вообще идет на предпоследнем месте Серии А, набрав 4 очка за 9 туров.

Стартовый состав Дженоа:

Стартовый состав Салернитаны: