Хавбек бергамасков Руслан Малиновский все еще не может окончательно отойти от хирургического вмешательства.

Накануне, 5 августа, 28-летний украинец провел очередное индивидуальное занятие, сообщает официальный сайт Аталанты.

Гасперини сообщил хорошие новости о Малиновском и заинтриговал будущим Коваленко после дебютного гола

Тренировка вне общей группы связана с реабилитацией после операции по удалению грыжи живота, которую Руслану сделали еще 8 июля. Все же наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини ожидает, что Малиновский успеет окончательно восстановиться к поединку против Торино (22 августа) в первом туре Серии А.

Напомним, в прошлом розыгрыше Серии А хавбек сборной Украины провел 36 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря