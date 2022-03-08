Украинец победил в голосовании лучшего игрока по итогам февраля, сообщает пресс-служба Серии А.

Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А – пушка украинца наказала Ювентус

За последний месяц зимы легионер Аталанты провел 4 матча и отметился одним голом – сухая статистика не слишком впечатляет. Вероятно, болельщики решили поддержать Малиновского, который сейчас переживает тяжелые времена из-за войны на Родине.

Напомним, Руслан уже выигрывал награду игрока месяца Серии А в мае 2021 года.

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