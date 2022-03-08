Малиновский признан лучшим игроком месяца в Серии А
15:40 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский существенно пополняет коллекцию индивидуальных наград.
Украинец победил в голосовании лучшего игрока по итогам февраля, сообщает пресс-служба Серии А.
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За последний месяц зимы легионер Аталанты провел 4 матча и отметился одним голом – сухая статистика не слишком впечатляет. Вероятно, болельщики решили поддержать Малиновского, который сейчас переживает тяжелые времена из-за войны на Родине.
Напомним, Руслан уже выигрывал награду игрока месяца Серии А в мае 2021 года.
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