Малиновский признан лучшим игроком Аталанты за месяц
20:55 - Читати українською
Болельщики Аталанты в восторге от выступлений Руслана Малиновского.
Украинец победил в голосовании за лучшего игрока бергамасков в феврале.
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За последний месяц зимы Малиновский провел 6 матчей и отличился 3 голами. Свою роль сыграла и любовь фанатов, сейчас горячо поддерживающих Украину на всех фронтах. Ранее Руслана признали лучшим игроком месяца и автором самого красивого гола в Серии А.
Малиновский продолжает феерить и в марте – вчера хавбек Аталанты оформил гол и два ассиста в поединке ЛЕ против Байера.
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