Украинец победил в голосовании за лучшего игрока бергамасков в феврале.

Гасперини рассказал, как война изменила жизнь Малиновского и Аталанты

За последний месяц зимы Малиновский провел 6 матчей и отличился 3 голами. Свою роль сыграла и любовь фанатов, сейчас горячо поддерживающих Украину на всех фронтах. Ранее Руслана признали лучшим игроком месяца и автором самого красивого гола в Серии А.

Малиновский продолжает феерить и в марте – вчера хавбек Аталанты оформил гол и два ассиста в поединке ЛЕ против Байера.

Малиновский выиграл для Аталанты матч Лиги Европы – Байер на голову слабее, но интрига жива