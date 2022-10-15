Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский назвал команду, за которую болел, когда был маленьким.

"Много команд было. Конечно, я болел за Арсенал, когда был маленький, но это уже не тот Арсенал, который сейчас.

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Я болел за Арсенал Арсена Венгера, а когда он ушел из команды, то уже не так", – лаконично резюмировал Руслан в интервью YouTube-каналу Київський Торт .

Отметим, летом украинского полузащитника сватали в Тоттенхэм – другой лондонский клуб. Заинтересованными в услугах Малиновского также были Марсель, Ноттингем Форест, Рома и другие команды.

В этом сезоне наш хавбек провел в Серии А 9 поединков, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.