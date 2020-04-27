Малиновский признался, с какими игроками Аталанты дружит больше всего

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своем быте и адаптации в Италии.

"Италия мне очень нравится. О Бельгии также есть воспоминания, но там всегда пасмурно. В Италии же обычно солнечно. К тому же, у меня здесь родилась дочь.

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В футбольном плане мне все понятно, но в быту общаться трудно. Здесь очень много диалектов. Если на бергамском говорят – вообще ничего не понятно. Разговаривать на итальянском могу, но не идеально. Жена лучше знает язык. Если мне нужно куда-то позвонить, то говорит она.

С кем больше всего дружу в команде? Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Тимоти Кастань, Берат Джимшити, Марио Пашалич. Больше общаюсь с европейскими ребятами, которые говорят по-английски", – цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.

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