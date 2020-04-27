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Малиновский признался, с какими игроками Аталанты дружит больше всего

12:13 120 Читати українською
Малиновский признался, с какими игроками Аталанты дружит больше всего
Малиновский и другие игроки Аталанты / Getty Images

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своем быте и адаптации в Италии.

"Италия мне очень нравится. О Бельгии также есть воспоминания, но там всегда пасмурно. В Италии же обычно солнечно. К тому же, у меня здесь родилась дочь.

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В футбольном плане мне все понятно, но в быту общаться трудно. Здесь очень много диалектов. Если на бергамском говорят – вообще ничего не понятно. Разговаривать на итальянском могу, но не идеально. Жена лучше знает язык. Если мне нужно куда-то позвонить, то говорит она.

С кем больше всего дружу в команде? Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Тимоти Кастань, Берат Джимшити, Марио Пашалич. Больше общаюсь с европейскими ребятами, которые говорят по-английски", – цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.

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Украинцы за рубежом Италия Мартен де Рон Мартен де Рон Ремо Фройлер Ремо Фройлер Руслан Малиновский Руслан Малиновский Тимоти Кастань Тимоти Кастань Марио Пасалич Марио Пасалич Берат Джимшити Берат Джимшити Аталанта Аталанта
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