“Я очень рад, что после Марселя перешел в Дженоа, и у меня сейчас 2 года контракта. Посмотрим, конечно. У меня уже более 150 матчей где-то в Серии А, много мячей забивал. Конечно, были моменты, когда не очень, но очень неплохая пресса, и меня выкупили за 3 месяца до конца сезона. Это очень приятно.

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И также Дженоа заплатила очень большие деньги, скажем так, для футболиста, которому 30, сейчас уже 31 год. Поэтому мне это очень приятно, и надеюсь, что следующий сезон будет намного лучше, чем этот, что был.

Все равно, одна часть – футбол, другая – это менеджмент, это клуб. У многих клубов есть долги очень большие, они покупают футболиста, чтобы потом продать, заработать, чтобы держать клуб финансово стабильным. Поэтому то, что они купили меня, – это говорит, как я думаю, что есть задача в следующем сезоне, может, побороться за что-то, за более высокую позицию, чем мы сейчас закончили.

Рассматриваем ли какие-то варианты с агентом? Нет, у меня никаких вариантов нет, поэтому я буду готовиться к новому сезону", – резюмировал Малиновский в интервью SportArena.

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