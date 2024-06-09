Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, кто своим прогрессом больше всего вдохновляет его в национальной команде.

"Кому бы доверил решающий пенальти в финале Евро? Забарному, потому что у него психология очень сильная.

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Для меня это большой пример для молодых футболистов. И по психологии, и по его прогрессу. На каждый сбор приезжаешь и видишь, как он вырос. На каждом сборе он становится сильнее", – сказал Малиновский в разговоре с пресс-службой УАФ.

Напомним, в сезоне 2023/24 Забарный провел за Борнмут 42 матча (пропустив лишь 1 игру), в которых забил 1 гол.

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