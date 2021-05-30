"Моя настоящая жизнь в составе сборной Украины, можно сказать, началась уже после того, как команду возглавил Андрей Шевченко. Хотя я, конечно же, благодарен и предыдущему тренерскому штабу, который обращал на меня внимание, вызывал и предоставил возможность дебютировать. Но там я был запасным, а тут пришло время играть. И пока, надо признаться, это очень крутое время.

Малиновский: Как можна играть весь сезон, а потом растерять форму?

Первый визит в сборную нынешнего образца запомнил надолго. Там было несколько новичков, и Шевченко сказал, что нам нужно спеть. Говорю ему: "Николаевич, я же не дебютант, уже был в сборной". А он отвечает: "У меня ты еще не был". Пришлось выступать.

Концерт получился знатный, и мне сразу стало понятно, что тут отличная атмосфера. Не было сомнений и в том, что идет профессиональная работа – с таким-то тренерским штабом. В общем, первые впечатления были самые положительные. После первой же тренировки", – сказал Малиновский в интервью Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины проводит заключительный этап подготовки к Евро-2020 в Харькове. Уже 3 июня "сине-желтые" в Днепре проведут товарищеский поединок против Северной Ирландии.

Оторвались на 13 очков, но отдали чемпионство: соперники сборной Украины подрались с ультрас, финал Кубка под угрозой