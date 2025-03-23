Малиновский признался, какую подсказку ему сделал легендарный тренер
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский рассказал, какие наставления ему делает главный тренер команды Патрик Виейра.
"Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то тяжело забивать голы.
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Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой и агрессивности в прессинге соперника, когда мы не владеем мячом", – приводит слова Малиновского TMW.
Напомним, что Виейра является легендой Арсенала и сборной Франции, став одним из культовых опорных полузащитников в истории. На посту тренера 48-летний Патрик успел поработать во главе Нью-Йорк Сити, Ниццы, Кристал Пэлас, Страсбура и Дженоа.
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