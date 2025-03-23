"Что мне говорит Виейра как бывший полузащитник? Он говорит, что я должен играть быстро, потому что если играешь медленно, то тяжело забивать голы.

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Также Виейра требует правильной дистанции между защитой и полузащитой и агрессивности в прессинге соперника, когда мы не владеем мячом", – приводит слова Малиновского TMW.

Напомним, что Виейра является легендой Арсенала и сборной Франции, став одним из культовых опорных полузащитников в истории. На посту тренера 48-летний Патрик успел поработать во главе Нью-Йорк Сити, Ниццы, Кристал Пэлас, Страсбура и Дженоа.

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