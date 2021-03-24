Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, что все в команде настроены привезти из Франции первые зачетные баллы.

"Каждая сборная хочет пройти как можно дальше и попасть на чемпионат мира с первого или второго места. С первого места нам будет тяжело выйти, но все зависит от нас.

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На данный момент у нас задача – добыть положительный результат с Францией. Хороший результат – это взять очки или победить.

Думаю, что с Францией можно играть. Да, подбор футболистов и класс очень высокий. Цена ошибки будет очень большая. Мы должны сыграть очень внимательно и сконцентрировано, и не допускать ошибок, потому что такие соперники за ошибки наказывают моментально", – сказал Малиновский в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, встреча между командами состоится уже сегодня, 24 марта. Начало матча в 21:45.

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