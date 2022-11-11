Малиновский пригрозил Интеру после поражения в Серии А: "Надеюсь, смогу сделать это в Бергамо"
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказался о поражении от Лечче (1:2) и грядущей встрече с Интером в Серии А.
"С Лечче мы пропустили сразу два мяча, забили один и имели моменты, но нам нужно улучшать свой футбол. Хорошо, что через несколько дней нас ждет поединок с Интером, дома мы должны сыграть гораздо лучше.
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Должны отреагировать и показать, что мы – хорошая команда и можем играть с кем-либо, даже против Наполи играли хорошо, но надо работать лучше и отдавать все на поле. Чемпионат длинный, посмотрим, что будет дальше. Физически мы хорошо чувствуем себя, команда на подъеме, жаль, что перерыв. Я забил на Сан-Сиро, надеюсь, что смогу сделать это и в Бергамо", – цитирует Малиновского FCInter1908.
Аталанта после 14 сыгранных туров идет шестой в турнирной таблице итальянского первенства, имея в активе 27 очков. Интер расположился на одну ступеньку выше. Матч состоится в воскресенье, 13 ноября, в 13:30.
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