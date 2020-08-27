Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский присоединился к национальной команде, сообщает официальный сайт УАФ. Хавбек не смог присоединиться вчера, ведь наслаждался остатками отпуска с женой и дочерью.

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Также ожидается прибытие голкипера мадридского Реала Андрея Лунина – он присоединится к команде уже в скором времени. Оба игроков примут участие в вечерней тренировке сборной, который начнется на стадионе Солнечный в 18.00

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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