Малиновский претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
11:10 - Читати українською
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский роскошно выступил в поединке 1/16 финала ЛЕ против Олимпиакоса (3:0).
завершено
Йоаким Меле 40’
40’ Йоаким Меле
Украинец оказался в четверке претендентов на звание лучшего игрока недели.
Феерия Малиновского в видеообзоре матча Олимпиакос – Аталанта – 0:3
Малиновский отгрузил в ворота Олимпиакоса два красивых гола. Конкуренты легионера Аталанты в голосовании – Орта (Брага, гол+пас), Тареми (Порту, гол+пас), Тавернье (Рейнджерс, 2 гола).
Напомним, сегодня в 13:00 состоится жеребьевка 1/8 финала ЛЕ, которая определит соперника Аталанты и всех других команд.
Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ
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