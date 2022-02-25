Хавбек Аталанты Руслан Малиновский роскошно выступил в поединке 1/16 финала ЛЕ против Олимпиакоса (3:0).

Украинец оказался в четверке претендентов на звание лучшего игрока недели.

Феерия Малиновского в видеообзоре матча Олимпиакос – Аталанта – 0:3

Малиновский отгрузил в ворота Олимпиакоса два красивых гола. Конкуренты легионера Аталанты в голосовании – Орта (Брага, гол+пас), Тареми (Порту, гол+пас), Тавернье (Рейнджерс, 2 гола).

Напомним, сегодня в 13:00 состоится жеребьевка 1/8 финала ЛЕ, которая определит соперника Аталанты и всех других команд.

Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ