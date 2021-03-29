"Досадно. Потеряли два очка с командой, которая сегодня ничего по сути не создала. Соперник всю игру оборонялся. Но ничего страшно, двигаемся дальше. Нужно немного успокоиться и поддержать всех ребят, чтобы все мысленно отошли от сегодняшнего матча. Если бы забили в первом тайме, может быть, во втором закрыли бы игру.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Все старались, контролировали мяч. Было трудно. Финны играли низким блоком. Мы неплохо сыграли в оборонительных действиях. У Финляндии не было моментов, если не считать стандартов. Мы же неплохо перестраивались, отбирали мяч в средней зоне и играли вперед. Нам не хватило второго гола и хладнокровия в конце", – сказал Малиновский в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, сборная Украины упустила победу над Финляндией. Счет открыл Жуниор Мораес, но позже "Суоми" получили право на пенальти за фол Виталия Миколенко на красную карточку. Пукки уверенно реализовал удар и спас свою команду от поражения.

Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише