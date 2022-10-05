Снижением результативности украинца воспользовался Джеймс Мэддисон из Лестер Сити, опередивший Малиновского в рейтинге топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной.

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После дубля в ворота Ноттингем Форест в рамках 9-го тура АПЛ англичанин поднялся на второе место, увеличив количество своих голов до 17-ти. Лидирует Лионель Месси, у которого 29 точных попыток. Малиновский (15 голов) делит третье место с Дрисом Мертенсом и Джеймсом Уорд-Праусом. Конкурентом остается только англичанин, ведь он до сих пор играет в АПЛ, в то время как бельгиец перебрался в Турцию.

Справедливости ради заметим, что Руслан Малиновский провел в топ-чемпионатах на один сезон меньше, чем Джеймс Мэддисон.

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