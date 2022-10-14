"Надо его спрашивать, а не меня. Он всегда хочет выигрывать, но если результат отрицательный, то он злится, ему не до прессы.

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Но это такой момент, когда нужно учиться работать с прессой. Вы обязаны предоставить информацию после игры. К примеру, я давал интервью после игры с Шотландией, хотя внутри неприятные ощущения. Отдали очень много сил, но не получилось", – сказал Малиновский в интервью YouTube каналу Київський торт.

Напомним, Украина не смогла обыграть Шотландию (0:0) и осталась в дивизионе В Лиги наций.

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