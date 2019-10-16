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Малиновский после возвращения из сборной Украины тренировался отдельно от других игроков Аталанты

12:28 126 Читати українською
Малиновский после возвращения из сборной Украины тренировался отдельно от других игроков Аталанты
Руслан Малиновский / Футбол 24

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский вернулся в расположение Аталанты после выхода в основную стадию Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Украинский полузащитник тренировался по индивидуальной программе, информирует официальный сайт Аталанты.

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Малиновский был не единственным, кто покидал итальянский клуб во время паузы на матчи сборных. Вызовы в свои национальные команды получали Иличич, Пашалич, Берров, Кастань, де Рон и Джимшити, но все они тренировались в общей группе.

Напомним, Малиновский сыграл два полных матча в отборе на Евро-2020 против Литвы и Португалии, которые закончились победами сборной Украины.

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Теги
Сборная Украины Украина - Португалия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
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