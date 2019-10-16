Малиновский после возвращения из сборной Украины тренировался отдельно от других игроков Аталанты

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский вернулся в расположение Аталанты после выхода в основную стадию Евро-2020.

Украинский полузащитник тренировался по индивидуальной программе, информирует официальный сайт Аталанты.

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Малиновский был не единственным, кто покидал итальянский клуб во время паузы на матчи сборных. Вызовы в свои национальные команды получали Иличич, Пашалич, Берров, Кастань, де Рон и Джимшити, но все они тренировались в общей группе.

Напомним, Малиновский сыграл два полных матча в отборе на Евро-2020 против Литвы и Португалии, которые закончились победами сборной Украины.

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