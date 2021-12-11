Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский уже начинает искать новогоднее настроение, посетив праздничную ярмарку в Бергамо.

Малиновский продемонстрировал свои навыки катания на коньках – украинец без проблем проехал по льду несколько кругов. Видео с навыками украинца опубликовал твиттер-аккаунт Zorya Londonsk.

Малиновский – в символической сборной своей группы Лиги чемпионов

Хавбек Аталанты довольно эффектно завершил катание, уверенно развернувшись и затормозив. Добавим, что Малиновский пропустит матч против Вероны, который запланирован на 12 декабря, из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне украинец сыграл в общей сложности в 20 матчах за Аталанту, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Аталанта драматично вылетела из ЛЧ, проиграв Вильярреалу: Малиновский забил роскошный гол и получил высокие оценки