Малиновский попробовал свои силы на коньках – новогодняя атмосфера от украинского легионера
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский уже начинает искать новогоднее настроение, посетив праздничную ярмарку в Бергамо.
Малиновский продемонстрировал свои навыки катания на коньках – украинец без проблем проехал по льду несколько кругов. Видео с навыками украинца опубликовал твиттер-аккаунт Zorya Londonsk.
Малиновский – в символической сборной своей группы Лиги чемпионов
Хавбек Аталанты довольно эффектно завершил катание, уверенно развернувшись и затормозив. Добавим, что Малиновский пропустит матч против Вероны, который запланирован на 12 декабря, из-за перебора желтых карточек.
В текущем сезоне украинец сыграл в общей сложности в 20 матчах за Аталанту, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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