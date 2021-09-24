Руслан Малиновский оказался в списке из 22-х игроков, которые отправятся на встречу 6-го тура Серии А против Интера. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

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Стоит заметить, что в нынешнем сезоне украинец не так феерит, как это было в предыдущем. Сейчас в активе Руслана один результативный пас в пяти встречах итальянского первенства.

К слову, поединок Интер – Аталанта состоится завтра, 25 сентября, на Джузеппе Меацца. Перед очным противостоянием "нерадзурри" имеют 13 очков и идут вторыми, "Богиня" же с 10 пунктами расположилась пятой.

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