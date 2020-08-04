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Малиновский попал в топ-50 игроков Серии А по версии популярного издания – украинец опередил нескольких звезд

12:30 - Читати українською
Малиновский попал в топ-50 игроков Серии А по версии популярного издания – украинец опередил нескольких звезд
Руслан Малиновский / фото: ФК Аталанта

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил приличную оценку своего первого сезона в Серии А.

Малиновский занял 38-е место в рейтинге игроков Серии А от La Gazzetta dello Sport в своем первом сезоне в Италии.

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Первое место занял Пауло Дибала, вторым стал лучший бомбардир первенства Чиро Иммобиле, а топ-3 закрыл Криштиану Роналду. Интересно, что в первой двадцатке оказались сразу четыре одноклубника Малиновского, а сам Руслан обогнал таких звезд, как Мертенс, Санчес, Инсинье и Мхитарян.

К слову, украинец провел в составе Аталанты 43 матча в сезоне 2019/20, записав в свой актив 9 голов и 7 ассистов.

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