Роскошное выступление Руслана Малиновского в матче против Удинезе (3:2) не осталось без внимания аналитиков.

Хавбек Аталанты попал в символическую сборную 29 тура Серии А по версии WhoScored и SofaScore. Первый ресурс оценил украинца на 8,3 баллов, второй – на 8,4.

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Малиновский отличился двумя ассистами, став одним из героев яркой победы Аталанты. В обе сборные также попал Луис Муриель, который оформил дубль – свой второй гол колумбиец забил именно с передачи Руслана.

Добавим, что следующий матч Аталанта проведет 11 апреля – выезд в гости к Фиорентине.

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