Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский продолжает собирать награды за свой феерический матч против Интера (2:2).

Украинец забил классный гол в ворота действующих чемпионов и помог отличиться Рафаэлю Толои. Оба игрока попали в символическую сборную тура по версии Goal Italy.

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Также по два представителя делегировали Ювентус, Дженоа, Лацио и Наполи. Только Милан представляет один игрок – Пьер Калюлю, который помог Даниэлю Мальдини забить дебютный гол.

Серия А, символическая сборная 6-го тура:

Голкипер: Пепе Рейна (Лацио)

Защитники: Пьер Калюлю (Милан), Рафаэль Толои (Аталанта), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Доменико Кришито (Дженоа)

Полузащитники: Фелипе Андерсон (Лацио), Мануэль Локателли (Ювентус), Андре Замбо-Ангисса (Наполи), Руслан Малиновский (Аталанта)

Нападающие: Виктор Осимхен (Наполи), Маттиа Дестро (Дженоа)

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