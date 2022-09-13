Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил очередное признание за свои выступления в чемпионате Италии. Все бы ничего, но есть один нюанс.

Малиновский оказался в символической сборной игроков Серии А по версии Transfermarkt, у которых, по информации портала, завершается контракт летом 2023 года.

Слабая игра Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – Кремонезе – 1:1

Вместе с Русланом немало звездных игроков, в частности, одноклубники Луис Муриэль и Джорджо Скальвини, Андреа Белотти и игроки Интера – Милан Шкриняр, Стефан Де Врей и Роберто Гальярдини.

Летом Малиновского этим летом связывали с переходом в Тоттенхэм и Марсель, но он остался в Аталанте, где сыграл 6 матчей в текущем сезоне, отличившись голом и ассистом.

Заметим, что информация о том, что контракт Руслана действует до лета 2023 года, не соответствует действительности. Летом 2019-го украинец, который переходил из Генка, подписал соглашение на 5 лет. Соответственно, данные Transfermarkt ошибочны – контракт Малиновского с Аталантой на самом деле рассчитан до лета 2024-го.

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